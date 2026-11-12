Володимира Ценова відсторонили від виконання службових обовʼязків

У Нацполіції відсторонили від виконання службових обов’язків полковника Володимира Ценова, якого НАБУ підозрює у сприянні роботі шахрайських кол-центрів. У справі «Карфаген» він фігурує під прізвиськом «Прайс». Про це у четвер, 12 листопада, повідомили журналісти «Радіо Свобода», які отримали відповідь Нацполіції на інформаційний запит.

«На час проведення службового розслідування полковника поліції Ценова Володимира Миколайовича, першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, відсторонено від виконання службових обов’язків», – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Зазначається, що в межах службового розслідування перевіряють можливі порушення службової дисципліни певними правоохоронцями, а також їхню причетність до фальсифікації євробанкнот. Інших фігурантів службового розслідування у поліції не уточнили.

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття в межах операції «Карфаген» злочинної організації, причетної до роботи шахрайських кол-центрів, наркоторгівлі, катування людей та підроблення іноземної валюти. Серед підозрюваних – заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції Володимир Ценов, який фігурує у справі під прізвиськом «Прайс».

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НАБУ підозрює полковника поліції у так званому «кришуванні» шахрайських кол-центрів. 5 листопада Вищий антикорупційний суд обрав для Ценова запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю вийти із СІЗО під заставу в розмірі 15 млн грн. 6 листопада стало відомо, що за Володимира Ценова внесли всю суму застави.