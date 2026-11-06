За Володимира Ценова внесли заставу

За першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Володимира Ценова, який фігурує у справі «Карфаген», внесли 15 млн грн застави. Напередодні Вищий антикорупційний суд відправив посадовця під варту з можливістю вийти після сплати визначеної суми. Про це у п'ятницю, 6 листопада, повідомила пресслужба ВАКС у коментарі «Українській правді». Інформацію також підтвердили джерела видання у правоохоронних органах.

«Так, внесли заставу», – зазначили у пресслужбі суду.

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За даними джерел УП, гроші внесли двоє платників – Микола Ценов та Т. П. Лисакова.

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Нагадаємо, 5 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Володимиру Ценову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 15 млн грн. Напередодні, 4 листопада, стало відомо про обшуки у представників СБУ та Національної поліції в межах спецоперації «Карфаген». Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації.

Організатором угруповання слідство вважає раніше неодноразово судимого Андрія Осіпова. До незаконної діяльності він нібито залучив чинних високопосадовців СБУ, Офісу генерального прокурора та Нацполіції, а також представників кримінального середовища. Серед підозрюваних також: перший заступник начальника одного з департаментів СБУ Сергій Дука, Володимир Ценов, заступник начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП у Київській області Олександр Дем’янчук та Віталій Рибалко, якого слідство вважає підлеглим організатора.