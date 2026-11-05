Володимир Ценов у залі судових засідань ВАКС, 5 листопада 2026 року

Вищий антикорупційний суд 5 листопада обрав запобіжний захід першому заступнику начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Володимиру Ценову. За даними слідства, Ценов упродовж січня-липня 2026 року отримував кошти за те, що забезпечував безперешкодну роботу шахрайських колцентрів.

За словами прокурора, якого цитує Центр протидії корупції, не пізніше січня 2026 року організатори злочинної групи «Кримінал» Осіпов та росіянин Буркін на прізвисько «Мексиканець» залучили Ценова (кодове ім’я «Прайс»), який мав прикривати їхню незаконну діяльність. Зокрема, Осіпов скидав адреси колцентрів, а Департамент Ценова не вчиняв слідчі дії щодо них. Щомісяця кожен колцентр мав платити 7 тис. доларів хабаря, щоб працювати без загрози обшуків. Гроші переказували в криптовалюті на заздалегідь наданий правоохоронцями гаманець.

За даними НАБУ, учасники злочинної організації координували діяльність щонайменше 52 колцентрів. У їхніх офісах працювали не менш як 2700 людей, які щодня ошукували громадян України. Загальна зафіксована НАБУ сума коштів, яка стосується комунікації власників колцентрів з Департаментом Ценова, становить 263 тис. доларів.

Одного разу фігуранти переплутали адресу, почався обшук не там, де треба було. А Ценов вживав заходів для повернення вилученого майна через Печерський райсуд Києва, розповів прокурор.

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За даними ЦПК, під час обшуку Ценов відмовився від співпраці з НАБУ. Під час судового засідання він та його адвокат не коментували справу.

Сторона обвинувачення просила суд обрати для Ценова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 20 млн грн. Адвокат назвав цю суму непомірною для свого підзахисного. Водночас заощадження родини Ценова свідчать про інше.

Так, суд застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 січня 2027 року з альтернативою внесення застави у розмірі 15 млн грн.

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ та САП заявили про викриття злочинної групи щонайменше з 12 людей, яка нібито займалася колцентрами, наркотиками, катуванням людей та підробкою іноземної валюти. До складу організації входили щонайменше 12 осіб, зокрема чинні високопосадовці СБУ, Нацполіції, Офісу генпрокурора та представники кримінального середовища.

5 листопада НАБУ і САП офіційно повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, викритої напередодні в межах операції «Карфаген». Ідеться про організатора злочинної організації, першого заступника начальника одного з департаментів Служби безпеки, керівника одного з департаментів Нацполіції, заступника начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП на Київщині та підлеглого організатора зловмисників.

Головні фігуранти плівок НАБУ в справі «Карфаген»

За даними антикорупційного центру «Межа», до злочинної організації входили:

«Кримінал» – Андрій Осіпов, засновник і керівник злочинної організації. Тричі засуджений – за грабіж, викрадення авто та хуліганство. Підтримував тісні зв’язки з правоохоронцями Житомирщини. Ще у 2022 році потрапив у поле зору НАБУ, бо вимагав від імені СБУ 1 млн доларів у громадянина РФ за те, щоб його не екстрадували до Росії.

«Прайс» – Володимир Ценов, один із керівників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. За даними слідства, «кришував» колцентри.

«Консультант» – Олександр Дем'янчук, заступник начальника відділу карного розшуку Київської області. Він забезпечував оперативне прикриття і координував виконавців насильницьких злочинів. «Консультанту» звітували про катування людей, також він вказував на «недоліки» операції.

«Акім» – Сергій Дука, генерал-майор СБУ. Захищав організацію від уваги інших співробітників спецслужби.