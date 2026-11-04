Начальник ДСР Нацполіції Володимир Ценов (на фото – справа)

У середу, 4 листопада, антикорупційні органи затримали першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Володимира Ценова, відомого на плівках НАБУ під прізвиськом «Прайс». Про це повідомили джерела «Української правди» у правоохоронних органах.

За даними слідства, Ценов відповідав за прикриття діяльності шахрайських колцентрів із боку поліції. Щомісяця кожен колцентр мав платити 7 тис. доларів хабаря. Гроші переказували в криптовалюті на заздалегідь наданий правоохоронцями гаманець. Після цього колцентр міг працювати протягом місяця без загрози обшуків.

Як встановило НАБУ, учасники злочинної організації координували діяльність щонайменше 52 колцентрів. У їхніх офісах працювали не менш як 2700 людей, які щодня ошукували громадян України.

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ провели обшуки у високопосадовців СБУ. У бюро повідомили, що один з високопосадовців Служби безпеки перешкоджав діяльності детективів, а також погрожував їм застосувати зброю. За даними УП, йшлося про генерал-майора Сергія Дуку. Також обшуки відбулися в начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Антона Кравчука та першого заступника начальника Головного управління «Д» Департаменту захисту національної державності СБУ Олександра Ковальчука.

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Згодом НАБУ повідомило, що викрило злочинну організацію, учасники якої платили хабарі високопосадовцям правоохоронних органів за прикриття шахрайських колцентрів та інших незаконних бізнесів. До складу організації входили щонайменше 12 осіб, зокрема чинні високопосадовці СБУ, Нацполіції, Офісу генпрокурора та представники кримінального середовища.

Під прикриттям правоохоронців зловмисники забезпечували продаж наркотичних засобів через мережу магазинів U420, а також незаконне виробництво контрафактних цигарок і підробленої іноземної валюти. Окрім того, члени угруповання організовували замовні викрадення людей, катування та вимагання коштів як в Україні, так і за кордоном.

Увечері середи керівник Служби безпеки Олександр Поклад звільнив двох високопосадовців, які фігурують у розслідуванні НАБУ в межах операції «Карфаген». Також за рішенням керівництва Національної поліції України поліцейських, щодо яких провели відповідні процесуальні заходи, на час службового розслідування відсторонили від виконання службових обов’язків.