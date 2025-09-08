Але навіть у цій звичній процедурі є кілька хитрощів, які допомагають зробити їх смачнішими та легшими у чищенні

Багатьом здається, що варіння яєць – це проста справа. Але навіть у цій звичній процедурі є кілька хитрощів, які допомагають зробити їх смачнішими та легшими у чищенні. Один із таких способів – легко потрясти яйце перед тим, як опустити його у воду. News 24 розповідає, як та навіщо це робити.

Чому це варто робити?

З першого погляду ідея здається дивною: навіщо трясти яйце, якщо його можна просто покласти в воду та зварити. Проте цей крок має сенс. Якщо потрусити куряче яйце, його вміст рівномірно розподілиться. У результаті, коли воно буде готове, його буде значно легше очистити від шкаралупи.

Але варто пам’ятати, що класти яйця краще в холодну воду. Також не варто готувати свіжі яйця, нехай вони кілька днів полежать.