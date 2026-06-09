Паперовий рушник допомагає поглинати зайву вологу

Полуниця дуже швидко втрачає свіжість після покупки. Навіть у холодильнику вона може розм’якшуватися та вкриватися пліснявою вже через кілька днів. Саме тому все більше людей використовують простий спосіб із паперовим рушником, який допомагає довше зберегти ягоди свіжими. Allrecipes розповідає, навіщо класти паперовий рушник у контейнер із полуницею.

Для чого потрібен паперовий рушник?

Паперовий рушник допомагає поглинати зайву вологу всередині контейнера. Завдяки цьому ягоди залишаються сухішими, а ризик передчасного псування зменшується.

Саме видалення надлишкової вологи вважається головною перевагою цього простого способу зберігання.

Як правильно використовувати цей метод?

Перед зберіганням відкрийте контейнер і накрийте полуницю паперовим рушником. Зберігайте контейнер догори дном, а перед споживанням ягід обов’язково промивайте їх.

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Більшість контейнерів для ягід мають на дні поглинальну прокладку, яка повинна збирати вологу та захищати фрукти та ягоди. Однак часто ця прокладка вже просочена або ж втратила свої властивості.

Тому зберігання ягід за допомогою паперового рушника допоможе від потрапляння надмірної вологи на полуницю.