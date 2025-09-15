Коріння чорнобривців виділяє тіофени – речовини, згубні для шкідників

Досвідчені городники добре знають, що чорнобривці – не лише декоративна прикраса ділянки, а й один із найефективніших природних засобів для оздоровлення ґрунту. Цвітуть вони із червня аж до пізньої осені, не бояться перших заморозків і здатні значно покращити стан землі. Як можна використати чорнобривці восени з максимальною користю, пише УНІАН.

Як чорнобривці допомагають ґрунту восени

Незважаючи на своє південноамериканське походження, ці квіти чудово пристосувались до українського клімату. Вони містять велику кількість ефірних олій, вітамінів, флавоноїдів, органічних кислот і фітонцидів. Завдяки цьому чорнобривці:

зменшують кількість патогенів у землі;

очищають ґрунт від важких металів;

насичують його корисними речовинами;

покращують структуру завдяки кореневим кислотам.

Щоб використати чорнобривці як сидерат, їх висівають одразу після збору врожаю. Через два тижні зелень скошують і закладають у землю, так ви отримаєте потужне органічне добриво без особливих зусиль.

Багато господарів готують також настої з чорнобривців, змішуючи їх з кропивою або люцерною. Такий настій не лише удобрює, а й допомагає зменшити кислотність ґрунту. Крім того, чорнобривці чудово поєднуються з більшістю культур, їх можна без побоювань садити поруч із овочами.

Чорнобривці проти шкідників

Коріння чорнобривців виділяє тіофени – речовини, згубні для нематод, дротяників, капустянок та інших шкідників. Їхня коренева система не лише активна, а й природно розпушує землю, покращуючи її аерацію.

Запах рослин ефективно відлякує таких комах, як:

попелиця;

блішки;

клопи;

колорадські жуки;

цибулева муха;

суничний довгоносик;

капустяний біляк.

Висаджувати чорнобривці можна влітку по краю грядок, а восени – закопати рослини в землю. Таким чином ви знищите частину шкідників, які зимують у ґрунті.

Захист від гризунів

Окрім захисту від комах, чорнобривці здатні стримувати й дрібних ссавців – кротів, мишей, щурів. Для цього використовують високі сорти (прямостоячі або відхилені). Їхні пагони можна обмотувати навколо стовбурів дерев і чагарників – від основи до нижніх гілок. Це створює природний бар’єр, що не подобається гризунам.

Також подрібнене стебло і листя чорнобривців можна використовувати як мульчу в пристовбурних кругах. Це не тільки утримує вологу, а й захищає кореневу систему від шкідників.

Коли садити чорнобривці восени

Найкращий час – одразу після збору основного врожаю. Через два тижні після посіву рослини скошують і закладають у ґрунт. Так ви не тільки прикрасите ділянку, а й відновите родючість землі природним способом.