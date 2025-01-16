Багато хто після свят просто позбувається ялинки, не замислюючись, що її залишки можуть стати справжньою знахідкою для дачника

Після свят багато хто просто викидає новорічну ялинку не замислюючись, що її можна використовувати ще деякий час. «Добрі новини» пишуть про три основні причини, чому варто зберегти ялинку і як використовувати її на дачі. Це не тільки заощадить ресурси, а й принесе користь вашому саду.

Як використати новорічну ялинку після свят

Багато хто після свят просто позбувається ялинки, не замислюючись, що її залишки можуть стати справжньою знахідкою для дачника. Виявляється, що хвоя та гілки ялинки можуть принести чималу користь вашому саду та городу. Ось три способи, як ви можете використати новорічну ялинку на своїй ділянці:

Мульчування

Хвоя – це чудовий матеріал для мульчування. Вона не лише виглядає красиво, вкриваючи грядки зеленим килимом, але й активно захищає ґрунт. Мульча з хвої допомагає зберігати вологу в ґрунті, не даючи рослинам пересихати, а також підвищує температуру поверхні ґрунту в холодні дні. Крім того, хвоя створює ідеальні умови для кореневої системи, підтримуючи її в здоровому стані.

Захист від шкідників

Ще одна корисна функція хвої – її здатність відлякувати шкідників. Ефірні олії, що містяться в голках, допомагають боротися зі слизняками, попелицями та іншими комахами, які можуть завдати шкоди вашому врожаю. Достатньо просто розкласти кілька гілочок між грядками, і ви позбудетеся від настирливих гостей, не застосовуючи хімікати.

Натуральне добриво для рослин

Хвоя може стати основою для чудового натурального добрива. Для цього потрібно подрібнити голки, залити їх окропом і варити на повільному вогні 15 хвилин. Дайте настоятися кілька днів, процідіть і зберігайте в прохолодному місці до потреби. Цей настій можна розводити з водою в пропорції 1:10 і використовувати для підживлення рослин, що сприятиме їхньому активному росту та розвитку.