У Китаї відкрили нове родовище золота

Китай оголосив про відкриття найбільшого з 1949 року родовища золота. Його знайшли в провінції Ляонін, повідомляє Euronews. Йдеться про родовище Dadonggou, у надрах якого виявили приблизно 2,586 млрд тонн руди із середнім вмістом золота 0,56 г/т.

За оцінками, це відповідає 1 444 тоннам золота. За нинішніми котируваннями цей обсяг оцінюють у понад 166 млрд євро (більше 192 млрд доларів). Зауважимо, що ціна золота цього року сягнула історичного максимуму – понад 115 тис. євро за кілограм.

Міністерство природних ресурсів КНР назвало Dadonggou «надвеликим» родовищем, яке вже пройшло попередню економічну оцінку. Розвідку проводила державна Ляонінська геолого-гірничодобувна компанія. До робіт залучили майже тисячу спеціалістів, а весь процес тривав лише 15 місяців, це досить швидко для родовищ такого масштабу.

Як зауважило видання, відкриття збіглося зі стрімким зростанням попиту на золото. За рік його ціна зросла більш ніж на 50% – через слабший долар, геополітичні ризики та активні закупівлі з боку центробанків. Особливо це стосується держав, що розвиваються, які диверсифікують свої резерви.

У 2024 році Китай також повідомив про інші значні відкриття, як от понад 1000 тонн запасів у провінції Хунань та понад 40 тонн – у Ганьсу. Минулого року країна видобула 377,24 тонни золота. Це на 0,56% більше, ніж минулого року. Внутрішній попит сягнув 985,31 тонни, при цьому інтерес до злитків та монет зріс більш ніж на 24%.

Водночас аналітики припустили, що реальний масштаб закупівель Китаю може бути значно більшим за офіційний. Financial Times пише, що Народний банк Китаю декларує лише 6 тонн закупівель за червень-серпень 2025 року, однак експерти оцінюють реальний рівень у близько 250 тонн на рік, тобто більше третини світових закупівель центробанками. За словами Брюса Ікемітсу з Японської асоціації ринку золота, реальні резерви КНР можуть сягати 5 000 тонн, що удвічі перевищує офіційні дані.