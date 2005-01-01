Найкращі автогонщики України позмагалися на ралі «Grand Prix Truskavets»

Львівщина прийняла найкращих автогонщиків України на ралі «Grand Prix Truskavets». Ці змагання входять у календар національної першості з гірських перегонів. Просто у центрі туристичного міста 21 пілот демонстрував майстерність та дарував глядачам ефектні видовища.

Екстремалам підготували коротку проте динамічну трасу довжиною 2,8 км із перепадом висоти від 50 до 200 м. Учасник «Grand Prix Truskavets» Борис Ганджа розповів: «На відміну від всіх, хто зараз їде, ми вибрали асфальтні колеса. До того ж вибрали надзвичайно м’які, надіючись, що вони будуть краще працювати. Виходить, що перша половина траси в такій мілкій гальці, зчеплення дуже погане. Декілька разів достатньо небезпечна була ситуація».

Минулоріч Трускавець уже приймав етап чемпіонату України. Однак із того часу конфігурацію траси змінили. Організатор змагань Сергій Єженков зазначив: «Минулого року в нас була так звана «бочка». Тепер ми поставили три ралійних ретардери, щоби змінити картинку і показати пілотування».

Ралісти кидали виклик дорозі самотужки, без допомоги штурманів. Тож мали усі її особливості вивчити напам’ять. Спершу автовідчайдухи долали кваліфікаційні заїзди, потім фінальні. На завершальному етапі спортсмени мали по три спроби. Два найкращі результати додавали і виводили підсумковий показник.

Чемпіон України минулого сезону Олександр Козлов зізнався: «Для нас, ралістів, дуже важко. Тому що звикли їздити зі штурманом. Він каже, де повертати, що робити. А тут мало того, що штурмана нема, ще й багато доріг. Стрічки натягнуті, але все одно треба зрозуміти, куди повертати. Водій має знати заздалегідь. Тому що їде швидко, має приготуватись».

Серед учасників – гість із Великобританії Девід Холланд. Каже: у свої 63 роки здійснив доволі виснажливу мандрівку і зараз демонструє непоганий результат. Тож вже почувається переможцем. Розповідає: «Що таке Трускавець, подумав собі я? Де розташована Україна? Я відкрив на комп’ютері карту, знайшов і подумав: може, поїхати? Вирішив таки взяти участь. Завершив готувати свою машину в четвер вночі, дуже втомився».

Дейв подивований сміливістю українських ралістів. Каже: «У нас у Британії є два види водіїв. Перші – дуже рішучі, які кожного вікенду трощать машини. Другі – не розбивають автівок, але їздять повільно. А в Україні, так виглядає, що ралісти б’ють машини, але наступного тижня знову беруть участь у перегонах. Дуже швидкі. Рівень ентузіазму значно вищий, ніж у Британії».

Уже на початку травня на Львівщині відбудуться масштабні, 16-ті за ліком, «Ралі Галіція», де очікують багато іноземних екіпажів.

Нагадаємо, під час ралі учасник змагань збив чоловіка, який перейшов за огороджувальну стрічку вздовж маршруту.