Перед посадкою важливо врахувати клімат регіону

Облаштовуючи присадибну ділянку, кожен власник мріє, щоб подвір’я виглядало доглянуто та ефектно без надмірних зусиль. У 2026 році садівники радять обирати декоративні та витривалі дерева, що добре переносять хвороби й не вимагають складного догляду. Перед посадкою важливо врахувати клімат регіону, тип ґрунту, наявність простору для кореневої системи та очікуваний розмір крони. Martha Stewart пише про види, які поєднують красу, невибагливість і практичність.

Клен червоний

Цей декоративний клен вражає насиченим червоним листям восени й виразними пагонами. Він має помірну стійкість до грибкових захворювань і менше схильний до чорної плямистості. Для клена важливо обрати сонячне місце з добре дренованим ґрунтом і вчасно прибирати опале листя, щоб уникати хвороб.

Яблуня сорту Empire

Яблуня Empire – морозостійкий гібрид, що добре росте в помірному кліматі й проявляє підвищену стійкість до розповсюджених захворювань. Щоб дерево краще розвивалося, обирайте сонячну ділянку, проводьте формувальну обрізку для кращої циркуляції повітря в кроні й уникайте перезволоження ґрунту.

Гінкго білоба

Це дерево відоме своїм ефектним віялоподібним листям, яке восени стає яскраво-жовтим, і надзвичайною стійкістю до бактеріальних, грибкових і вірусних захворювань. Гінкго переносить забруднене повітря, тому чудово підходить навіть для міських умов. Для посадки обирайте сонячне місце та легкий, добре дренований ґрунт.

Хурма «Віргінська»

Листяне дерево з привабливою темною корою і солодкими плодами восени стане окрасою саду. Хурма стійка до багатьох хвороб і добре переносить холодні умови. Ця рослина є дводомною, тому для отримання плодів на ділянці потрібно висаджувати як чоловіче, так і жіноче дерево.

Магнолія великоквіткова

Ефектне дерево з великими білими квітами й ніжним ароматом стане центральним елементом ландшафтного дизайну. Магнолія добре росте на сонці в кислих, добре дренованих ґрунтах. У перші роки після посадки важливий регулярний полив, щоб молоде дерево міцно прижилося.

Кизил квітучий (дерен Коуза)

Цей вид цінується за високу стійкість до грибкових хвороб, зокрема антракнозу, і гарну декоративність: навесні дерево вкривається білими квітами, а пізніше дає їстівні червоні ягоди. Для кращого розвитку додавайте компост у посадкову яму і забезпечуйте гарну циркуляцію повітря в кроні.

Клен цукровий

Клен цукровий відомий яскравим осіннім забарвленням і витривалістю. Він має відносну стійкість до чорної плямистості, але чутливий до засолених ґрунтів та тривалих посух. Щоб дерево було здоровим і красивим, висаджуйте його в родючий, вологий, але добре дренований ґрунт, уникайте посадки біля доріг із зимовим використанням солі й регулярно прибирайте опале листя.