Не проґавте ці дні: найкращий час для городніх робіт до кінця липня
Деякі городники вірять, що фази Місяця впливають на розвиток рослин. Так виник посівний календар, у якому враховані не лише фази супутника, але й знак Зодіаку, під яким він перебуває у певний день. Дачники використовували ці знання для оптимізації посівів, робіт із рослинами та підтримки їхнього здоров’я.
Коли найсприятливіші дні для роботи в липні 2025 року, з урахуванням посівів, догляду та підживлення, а також поради, що саме варто висаджувати в цей період, пише УНІАН.
Найродючіші й найменш урожайні дні липня:
- максимально сприятливі: 14, 18‑19, 28‑30 липня;
- найменш сприятливі: 9‑11, 15‑17, 23‑26, 31 липня;
- решта днів – можна використовувати за потреби, хоча вони і вважаються середньо врожайними.
Що висаджувати в липні:
- овочі у відкритий ґрунт: 13‑14, 19, 27, 29 числа;
- зелень, салати, пряні культури: 19‑20, 27‑31 липня;
- дерева й чагарники: 13‑15, 18, 21‑22, 28 числа;
- квіткові посадки: 12, 14, 27‑29 числа.
У липні особливо добре висівати швидкорослі культури: салати, зелень, редис, кріп і пряні трави. Можна також посадити квасолю, ранню капусту, буряк. Серед квітів – гарно приживуться ромашки, дзвіночки, наперстянка, мальва та дельфініум.