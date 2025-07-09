Аграрні роботи в липні рекомендується планувати з урахуванням положення Місяця

Деякі городники вірять, що фази Місяця впливають на розвиток рослин. Так виник посівний календар, у якому враховані не лише фази супутника, але й знак Зодіаку, під яким він перебуває у певний день. Дачники використовували ці знання для оптимізації посівів, робіт із рослинами та підтримки їхнього здоров’я.

Коли найсприятливіші дні для роботи в липні 2025 року, з урахуванням посівів, догляду та підживлення, а також поради, що саме варто висаджувати в цей період, пише УНІАН.

Найродючіші й найменш урожайні дні липня:

максимально сприятливі : 14, 18‑19, 28‑30 липня;

: 14, 18‑19, 28‑30 липня; найменш сприятливі : 9‑11, 15‑17, 23‑26, 31 липня;

: 9‑11, 15‑17, 23‑26, 31 липня; решта днів – можна використовувати за потреби, хоча вони і вважаються середньо врожайними.

Що висаджувати в липні:

овочі у відкритий ґрунт : 13‑14, 19, 27, 29 числа;

: 13‑14, 19, 27, 29 числа; зелень, салати, пряні культури : 19‑20, 27‑31 липня;

: 19‑20, 27‑31 липня; дерева й чагарники : 13‑15, 18, 21‑22, 28 числа;

: 13‑15, 18, 21‑22, 28 числа; квіткові посадки: 12, 14, 27‑29 числа.

У липні особливо добре висівати швидкорослі культури: салати, зелень, редис, кріп і пряні трави. Можна також посадити квасолю, ранню капусту, буряк. Серед квітів – гарно приживуться ромашки, дзвіночки, наперстянка, мальва та дельфініум.