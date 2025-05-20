Друга половина травня – саме той час, коли варто висаджувати ріпчасту цибулю у відкритий ґрунт

Друга половина травня – саме той час, коли варто висаджувати ріпчасту цибулю у відкритий ґрунт. Овоч потребує правильного підходу вже на етапі посадки, аби потім порадувати щільними, соковитими головками. Важливо врахувати не лише погоду, а й вибрати відповідний сорт для весняного висаджування. «24 Канал» пише про те, що потрібно знати про посадку ріпчастої цибулі в другій половині травня.

Після прохолодного і нестійкого початку весни, ближче до кінця місяця встановлюється стабільне тепло, а ґрунт достатньо прогрівається сонцем. У цей період температура повітря коливається в межах +10-15 °C – це найкращі умови для успішного укорінення і росту сіянки.

Щоб цибуля швидко рушила в ріст, перед посадкою її слід замочити в теплій воді на 12-15 годин. Ця проста процедура допомагає розбудити посадковий матеріал, прискорює проростання та знижує ризик розвитку хвороб. Сіянку висаджують у борозенки глибиною близько 3 см, дотримуючись відстані приблизно 10 см між цибулинами. Така схема посадки дозволяє кожній рослині отримати достатньо місця для формування повноцінної головки.

Найкращі сорти цибулі для посадки у травні

Успіх врожаю значною мірою залежить не лише від умов вирощування, а й від правильно підібраного сорту. Кожен із рекомендованих нижче різновидів має свої особливості – терміни дозрівання, смак, розмір та здатність до зберігання.

«Сноуболл»

Це ранній сорт із білими, рівними цибулинами середньої величини (до 100 г). Має ніжний смак із легкими солодкуватими нотками, тому чудово підходить для вживання у свіжому вигляді – у салатах або як гарнір. Дозріває приблизно за 100 днів після посадки, а зберігається до 4 місяців у прохолодному місці.

«Штутгартер»

Один із найулюбленіших сортів серед городників. Після висадження визріває досить швидко – за 90 днів. Цибулини округлої форми, вагою до 100 г, мають напівгострий, насичений смак. Підходять як для щоденного використання на кухні, так і для тривалого зберігання – до 6 місяців.

«Кармен»

Цей сорт легко впізнати за характерним червоним кольором. Має середній термін дозрівання, а його м’якоть – ніжна, соковита і не надто гостра. Ідеальний варіант для салатів, запікання чи обсмажування. Термін зберігання – до 5 місяців, що робить його практичним для використання впродовж осені й зими.

«Ексібішен»

Цибуля-гігант, яка вирізняється особливо великими головками – до 500 г і більше. Має солодкуватий, м’який смак, через що її часто використовують у свіжому вигляді. Проте, попри свою привабливість, сорт не зберігається довго, максимум 3 місяці. Для досягнення великих розмірів ця цибуля потребує рясного поливу та регулярного внесення добрив.