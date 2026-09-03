Цьогоріч перше місце знову посів Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. Франка

За результатами національного мультипредметного тесту оприлюднили рейтинг загальноосвітніх шкіл Тернополя за 2026 рік. Перше місце вже кілька років поспіль посідає Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. Франка. Ця школа також отримала 98 місце у рейтингу найкращих 200 шкіл України за результатами НМТ 2026 року.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Рейтинг шкіл уклав сайт «Освіта.ua» на основі результатів НМТ 2026 року, взятими з офіційної статистики Українського центру оцінювання якості освіти. Очолював рейтинг Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. Франка, який посідав перше місце три роки поспіль. На другому місці цього року – Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3 з поглибленим вивченням іноземних мов, на третьому – Тернопільська школа №29 з поглибленим вивченням іноземних мов. Також цього року в рейтингу вказана одна приватна школа, яка посіла 5 місце. Із рейтингом шкіл Тернополя 2024 року можна ознайомитись тут.

Пояснення назв колонок у таблиці:

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Місце – місце в поточному рейтингу 2026 року.

– місце в поточному рейтингу 2026 року. ТОР – місце закладу у всеукраїнському рейтингу.

– місце закладу у всеукраїнському рейтингу. Рейт. бал – рейтинговий бал школи, розрахований за наведеною формулою.

– рейтинговий бал школи, розрахований за наведеною формулою. Бал НМТ – середній бал всіх тестів НМТ включно з тестами «не склав», яким надано значення «0».

– середній бал всіх тестів НМТ включно з тестами «не склав», яким надано значення «0». Учнів/тестів – кількість випускників, які складали НМТ, і загальна кількість тестів, що їх складали випускники, включаючи тести з результатом «не склав».

– кількість випускників, які складали НМТ, і загальна кількість тестів, що їх складали випускники, включаючи тести з результатом «не склав». Склав (%) – відсоток тестів, у яких було подолано поріг «склав/не склав».

Рейтинг шкіл Тернополя 2026:

Назва навчального закладу Місце TOP Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%) Тернопільський академічний ліцей «Українська гімназія» ім. І.Франка 1 98 136.6 158.5 146/580 99 Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №3 з поглибленим вивченням іноземних мов 2 154 134.4 157.1 69/272 100 Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №29 з поглибленим вивченням іноземних мов 3 211 132.9 155.7 50/200 99 Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №5 з поглибленим вивченням іноземних мов 4 264 131.7 154 61/244 100 Приватний заклад ЗСО ліцей «Іт степ скул Тернопіль» 5 300 131 154 8/32 100 Тернопільський НВК «Школа-ліцей № 6 ім. Н.Яремчука» 6 313 130.7 152.7 74/296 100 Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №19 7 322 130.7 152.6 79/312 98 Тернопільська спеціалізована школа I-III ст. №7 з поглибленим вивченням іноземних мов 8 345 130.3 152.8 37/144 99 Тернопільський НВК «Загальноосвітня школа I-III ст. - медичний ліцей №15 ім. Лесі Українки» 9 418 129.3 151.5 44/176 100 Тернопільська ЗОШ I-III ст. №16 ім. Володимира Левицького 10 446 129 150.9 66/256 100 Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №18 11 652 126.9 148.9 34/136 99 Тернопільський ліцей №21 – спеціалізована мистецька школа ім. Ігоря Герети 12 886 125.1 146.6 42/168 99 Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №4 13 979 124.5 145.6 59/236 99 Тернопільський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – економічний ліцей №9 ім. Іванни Блажкевич» 14 994 124.4 145.4 70/276 98 Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №23 15 1010 124.3 145.6 42/168 98 Тернопільська спеціалізована школа І-ІІІ ст. №17 ім. Володимира Вихруща з поглибленим вивченням іноземних мов 16 1051 124.1 145.4 44/176 98 Тернопільський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-правовий ліцей №2» 17 1109 123.8 145 44/172 99 Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №11 ім. Героїв 44 окремої артилерійської бригади ім. гетьмана Данила Апостола 18 1161 123.5 144.6 56/220 98 Тернопільський класичний ліцей Тернопільської міськради 19 1183 123.4 144 90/352 99 Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №13 ім. Андрія Юркевича 20 1249 123 144.2 34/132 98 Тернопільська ЗОШ I-III ст. №28 21 1343 122.5 143.5 46/180 98 Тернопільська ЗОШ I-III ст. №24 22 1366 122.4 142.9 82/324 98 Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №22 23 1369 122.4 143 72/288 98 Тернопільський НВК «Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого» 24 1423 122.1 143.3 27/108 99 Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №26 ім. Дмитра Заплітного 25 1500 121.8 142.6 49/196 97 Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №27 ім. Віктора Гурняка 26 1510 121.7 142.5 53/212 98 Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №10 27 1688 121 141.7 47/184 96 Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №8 28 2092 119.3 139.9 30/120 98 ВСП «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій Західноукраїнського національного університету» 29 2149 119 134.3 459/1788 97 Тернопільська ЗОШ I-III ст. №20 ім. Руслана Муляра 30 2207 118.9 139.3 41/164 96 Галицький фаховий коледж ім. В’ячеслава Чорновола 31 2302 118.5 136 268/1052 97 Тернопільська ЗОШ І-ІІІ ст. №14 ім. Б. Лепкого 32 2452 118 138.2 43/172 95 Тернопільський мистецький фаховий коледж ім. Соломії Крушельницької 33 2959 116.3 136.1 52/204 98 ВСП «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя» 34 2998 116.2 132.8 327/1230 97 Тернопільський кооперативний фаховий коледж 35 3193 115.5 134.6 104/404 98 Західноукраїнський національний університет 36 4227 112.3 131.9 12/48 98 Тернопільський фаховий коледж харчових технологій і торгівлі 37 4484 111.5 130.6 56/196 97 Приватний фаховий навчальний заклад «Медичний коледж» 38 4800 110.6 129.5 49/188 94 Тернопільський академічний ліцей «Генезис» Тернопільської міськради 39 5164 109.3 128 48/192 94 Державний професійно-технічний навчальний заклад «Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та туризму» 40 5328 108.7 127.5 34/128 95 Тернопільське вище професійне училище № 4 ім. Михайла Паращука 41 5758 107 125.5 36/132 94 Державний навчальний заклад «Тернопільське вище професійне училище технологій та дизайну» 42 6436 103.9 122.1 19/60 95 Державний професійно-технічний навчальний заклад «Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і торгівлі» 43 6585 103 120.9 25/88 92 Державний навчальний заклад «Тернопільський центр професійно-технічної освіти» 44 6965 99.9 117.1 43/144 92

Додамо, що в загальноукраїнському рейтингу шкіл один із закладів Тернопільщини посів 32 місце. Це Заліщицька державна гімназія, яка показала результат в 141,2 балів у середньому з НМТ.