Малина потребує багато сонячного світла і регулярного поливу

Плануючи посадку ягід на новій ділянці, важливо врахувати особливості ґрунту, освітлення та розташування рослин. Правильний вибір культур допоможе отримати врожай уже в перші роки після посадки. Що посадити і як, пишуть Ogorodniki.

Перед тим як висаджувати ягідні кущі, варто оцінити склад ґрунту, рівень його кислотності, кількість сонячного світла та вплив вітру. Це допоможе обрати рослини, які найкраще почуватимуться саме на вашій ділянці.

Як правильно розміщувати ягідні культури

Фахівці радять висаджувати різні види ягід окремими групами. Наприклад, полуницю, малину чи смородину краще не змішувати між собою.

Такий підхід полегшує догляд за рослинами та сприяє кращому запиленню. Крім того, це допомагає зменшити ризик поширення хвороб між культурами.

Деякі рослини можуть мати спільні захворювання. Наприклад, смородину та аґрус не рекомендують висаджувати поруч, адже вони можуть заражати одна одну.

Освітлення та умови для росту

Більшість ягідних кущів добре ростуть на сонячних ділянках. Сонячне світло протягом дня сприяє формуванню більш солодких і соковитих ягід.

Водночас деякі рослини чутливі до сильного вітру, тому для них краще обирати захищені місця.

Ягоди, які швидко дають урожай

Ожина – сильнорослий кущ, пагони якого можуть досягати кількох метрів у довжину. Існують сорти з колючками та без них.

Особливо популярні напів в’юнкі сорти, які формують великі й соковиті ягоди. Ожина добре росте на різних типах ґрунтів, але погано переносить сильні морози, тому взимку її бажано вкривати.

Малина потребує багато сонячного світла і регулярного поливу. Якщо посадити її на добре освітленому місці, вона швидко розростається і дає щедрий урожай.

Чорна смородина добре плодоносить на сонячних ділянках і потребує достатньої кількості вологи. Її ягоди містять багато вітамінів і часто використовуються для зміцнення імунітету.

Аґрус любить добре освітлені місця та родючий ґрунт. Перед посадкою землю бажано підготувати й удобрити. Рослина погано переносить надмірну вологість і занадто кислий ґрунт.

Жимолость вважається однією з найневибагливіших ягідних культур. Вона добре росте в різних умовах, рідко хворіє і майже не страждає від шкідників.

Чорниця – невеликий кущ, який надає перевагу кислим ґрунтам. Її ягоди цінують за корисні властивості та багатий вміст вітамінів.

Полуниця – одна з найпопулярніших ягідних культур. Вона добре росте на родючих ґрунтах і потребує захисту від сильного вітру. Найчастіше її висаджують навесні або восени.