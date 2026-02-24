Серед ранніх кущових сортів особливо вирізняється «Ролик»

Кабачок – популярний овоч, який цінують за ніжний смак і універсальність у стравах. Багато городників прагнуть отримати перші плоди якомога раніше, особливо якщо ділянка невелика. Саме тому дедалі частіше обирають кущові різновиди, що займають менше місця та швидко формують урожай. Який сорт посіяти для раннього врожаю, пише ТСН.

Чим кущові різновиди відрізняються від звичайних

Традиційні сорти утворюють довгі батоги й потребують більше простору для росту. Кущові кабачки формують компактні рослини без розлогих пагонів, тому на одному квадратному метрі можна висадити дві рослини. Це зручно для невеликих городів і грядок біля будинку.

Під час вибору сорту важливо враховувати кліматичні умови регіону, адже кабачки добре ростуть у теплі. Також варто зважати на призначення врожаю – для свіжого споживання, переробки чи тривалого зберігання.

Ультраранні сорти кабачків

Серед ранніх кущових сортів особливо вирізняється «Ролик». Плоди достигають уже через 28–34 дні після появи сходів. Сорт добре переносить прохолодну погоду, тому підходить навіть для регіонів із коротким літом.

Плоди мають світлу гладеньку шкірку й досягають ваги до півтора кілограма. М'якуш ніжний, соковитий, без гіркоти, тому кабачки підходять для салатів, супів, тушкування та консервування. Рослина самозапильна, невибаглива до ґрунту й здатна давати до 8–9 кілограмів урожаю з одного квадратного метра. Плоди добре переносять транспортування та зберігають смакові властивості.