Ранні та ультраранні сорти дозволяють зібрати врожай менш ніж за 90 днів після висаджування

Вибір сорту перцю – один із ключових етапів підготовки до нового городнього сезону. Щоб отримати солодкі, соковиті та великі плоди, важливо звернути увагу на терміни достигання, стійкість до хвороб і витривалість до погодних умов. Ранні та ультраранні сорти дозволяють зібрати врожай менш ніж за 90 днів після висаджування. Саме такі різновиди найчастіше обирають городники, які прагнуть стабільного та рясного плодоношення, пише «Сенсація».

«Геркулес»

Належить до ранньостиглих і відзначається високою врожайністю. Кущі компактні, міцні та зазвичай не потребують підв’язування. Плоди великі, товстостінні, м’ясисті й дуже солодкі. Рослина добре переносить спеку та проявляє стійкість до основних захворювань.

«Клаудіо»

Підходить як для домашнього вирощування, так і для продажу. Плоди мають насичений червоний колір, привабливий вигляд і добре транспортуються. Рослина витримує високі температури та стресові умови. Перші перці достигають приблизно через 80 днів після висаджування.

«Колобок»

Ранній сорт солодкого перцю з округлими плодами. Він демонструє добру стійкість до поширених хвороб, зокрема до антракнозу. Підходить для вирощування у відкритому ґрунті та в теплицях. За регулярного поливу та підживлення формує щедрий урожай.

«Леся»

Добре росте в регіонах із посушливим кліматом. Він відзначається витривалістю та стабільною врожайністю. Плоди достигають приблизно за 100–110 днів, зберігають смак і товарний вигляд упродовж тривалого часу.

«Спрінгбокс»

Належить до ультраранніх сортів і вирізняється холодостійкістю. Урожай можна збирати вже через 65 днів після висаджування. Плоди жовтого кольору, солодкі та соковиті. Сорт невибагливий у догляді та підходить для різних кліматичних умов.