Найкращим вибором для посадки наприкінці осені є аронія

Листопад – оптимальний час для висадження деяких ягідних кущів. У цей період рослина переходить у стан спокою, тож може зосередитися на формуванні сильної кореневої системи. До весни такий саджанець уже буде укоріненим і готовим активно нарощувати пагони та давати перші ягоди. Про який кущ йдеться, пише House Digest.

Який ягідний кущ посадити перед зимою

Найкращим вибором для посадки наприкінці осені є аронія, відома також як чорноплідна горобина. Навесні цей кущ покривається світлими суцвіттями, влітку радує густим зеленим листям, а восени виблискує яскравими багряними фарбами. Але головна цінність рослини – це її ягоди. Вони бувають чорними або червонуватими, мають приємний смак і підходять для соків, варення та десертів. Аронія славиться високим вмістом антиоксидантів і належить до корисних ягідних культур.

Кущ добре переносить холодні зими, може рости як у напівтіні, так і на відкритому сонці, і підходить навіть для регіонів із суворим кліматом.

Як правильно посадити аронію восени

Перед висадженням потрібно підготувати яму, яка буде приблизно вдвічі більшою за кореневу грудку саджанця. Важливо розмістити коріння так, щоб основа рослини була на рівні землі або трохи вище, це дозволить уникнути застою води біля стебла.

Після посадки рослину обов’язково поливають, щоб ґрунт ущільнився. Навколо основи варто додати шар мульчі, приблизно 5-8 сантиметрів. Підійде подрібнене листя або деревна щепа. Мульча допоможе зберегти вологу й захистити корені від перепадів температур. Її слід тримати трохи далі від стебла, щоб вода не накопичувалась біля основи.

Аронія майже не потребує уваги в перші роки. До замерзання землі ґрунт варто підтримувати вологим, а після промерзання можна припинити полив до весни. Підживлення також не обов’язкові, молоді кущі добре ростуть і без них.

Додаткові поради для успішного вирощування

Кущ аронії з часом може утворювати кореневі пагони. Їх можна видаляти, щоб рослина зберігала компактну форму, або дозволити їм рости, якщо ви хочете сформувати невелику колонію.

Рослина добре переносить навіть вологі ділянки, тому її можна висаджувати біля водойм, у дощових садах чи на ділянках із підвищеною вологістю.