Водночас офіційних заяв про захід російських найманців в область не було

Найманці російського ПВК «Вагнер», яке оголосило заколот проти міноборони Росії, продовжують просуватися до Москви. У мережі в суботу, 24 червня, поширилось відео прориву найманцями Євгєнія Прігожина загороджень, які встановили прокремлівські сили дорогою до Москви.

За даними російських військкорів, «вагнерівці» увійшли на територію Підмосков'я. До столиці Росії найманці мають дістатися приблизно за дві години.

На в'їзді до Москви найманців очікують прокремлівські силовики. Структури міноборони Росії споруджують огородження та перекривають дороги.

Зазначимо, найбільшою перепоною до Москви для найманців є річка Ока у Підмосков'ї, яка пролягає за 100 км від Москви. На мостах силовики Кремля встановили загородження та стягують військову техніку. Крім того, загородження роблять у на в'їзді до столиці Росії – там силовики зводять барикади та заборонили в'їзд. Також росіяни розвели міст на річці Москва, яка протікає у передмісті.

Росіяни розвели міст річки Москва, щоб перешкодити ПВК

Нагадаємо, увечері п'ятниці, 23 червня, ватажок ПВК «Вагнера» Євгеній Прігожин звинуватив міноборони РФ у навмисному ракетному ударі по тилових таборах угрупування та оголосив про «марш справедливості проти російського міноборони». 24 червня «вагнерівці» взяли під контроль Ростов-на-Дону, та рухаються в бік Москви. Головні події про перебіг заколоту читайте тут.