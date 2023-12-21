НАЗК ретельно перевірить спосіб життя працівників ТЦК

Національне агентство з питань запобігання корупції ретельно перевірятиме декларації та спосіб життя керівників ТЦК. Про це у четвер, 21 грудня, під час брифінгу розповів заступник голови НАЗК Артем Ситник, передає «Укрінформ».

Артем Ситник зауважив, що ще до відновлення декларування НАЗК анонсувало перевірки та оцінки майнового стану військкомів. Результати перевірки, за словами Артема Ситника, не сподобались ні військкомам, ні суспільству.

Заступник голови НАЗК розповів, що найбільше фактів корупції стосується видачі довідок про непридатність до військової служби. Це дає можливість ухилянтам уникнути мобілізації, перетинати кордон, «тому, відповідно, є попит на цю послугу».

«Саме тому ця категорія посадовців в подальшому буде перебувати під ретельним нашим наглядом, як в частині оцінки їх декларацій, які вони будуть подавати, так і в частині оцінки їх майнового стану через моніторинг способу життя», - зазначив Артем Ситник.

При цьому Артем Ситник зазначив, що з міркувань безпеки наразі військовослужбовці можуть не подавати декларації та не декларувати свої статки. Втім вони повинні будуть це зробити після завершення воєнного стану.

Проте законодавство створило нові категорії декларантів і виділило як такі, що мають високий корупційний ризик: ті, хто займається закупівлями, військкоми і працівники ТЦК та ВЛК.

Нагадаємо, 10 грудня 2023 року Національне агентство з питань запобігання корупції відкрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.