За перше півріччя 2025 року перевірили уже понад 1,5 тисячі декларацій посадовців

За перше півріччя 2025 року перевірили уже понад 1,5 тисячі декларацій посадовців і кожна третя з них містила свідомо неправдиві дані. Про це у середу, 6 серпня, повідомив Опендатабот з посиланням на дані Національного агентства з питань запобігання корупції.

За січень-червень 2025 року посадовці подали 706 311 декларацій, що на 34% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Відомо, що наразі алгоритми передбачають перевірки не всіх декларацій, а лише високоризикових. Відтак із загальної кількості у 1 534 перевірки на кінець червня завершено вже 1 203. Порушень не знайшли лише під час 11 перевірок, це 0,9% випадків.

Опендатабот зауважує, що в Україні відносно безкарно помилятись можна на суму, меншу за 100 прожиткових мінімумів, що становить приблизно 302 тис. грн. За такі похибки передбачена дисциплінарна відповідальність. Саме такі порушення виявили у майже половині перевірок – 45% або ж 558 перевірок.

Якщо неточність більша, то покарання буде залежати від суми. Кожна третя перевірена декларація, а саме 423 випадки, містили ознаки подання свідомо неправдивих даних. Сума таких похибок склала понад 5,8 млрд грн, у середньому по 13,6 млн грн на декларацію. На основі цього відкрили 358 кримінальних справ у 2024 році та 258 справ у 2025 році.

Ще у 159 декларацій посадовці навели недостовірні відомості, загалом на понад 129,5 млн грн. У 21 декларації (2%) виявили ознаки незаконного збагачення, ще у 30 деклараціях (3%) йдеться про необґрунтованість активів, а у 18 деклараціях виявлено одночасно порушення двох статей.

Нагадаємо, керівника Енергетичної митниці, що є одним з підрозділів Державної митної служби, Анатолія Комара відсторонили від посади на час службової перевірки. Раніше «Радіо Свобода» опублікувала журналістське розслідування, у якому йшлося про те, що родина топпосадовця володіє елітною нерухомістю загальною вартістю понад 70 млн грн.