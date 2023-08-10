Компанія володіє десятками брендів різного алкоголю

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло бермудську компанію Bacardi Limited до переліку міжнародних спонсорів війни, адже компанія продовжує вести бізнес в рф та активно шукає там нових співробітників. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Bacardi Limited – найбільша приватна міжнародна алкогольна компанія у світі, її продукція продається у понад 170 країнах. Серед відомих брендів компанії:

бренді Baron Otard, D’USSÉ;

джин Bombay;

ром Bacardi;

текіла Cazadores;

горілка Grey Goose, Eristoff;

віскі Dewar’s, William Lawson’s, Aberfeldy, Aultmore, Royal Brackla, Craigellachie, Angel’s Envy;

Martini тощо.

Компанія Bacardi володіє понад 200 торговими марками, серед яких однойменний з фірмовою назвою компанії ром, який є найбільш продаваним ромовим брендом у світі.

«Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Bacardi оголосила про зупинку експорту в росію і припинення вкладень у рекламу, але пізніше ця частина допису зникла з її офіційної заяви. Відтак компанія продовжила постачати свою продукцію в рф на мільйони доларів і шукати нових співробітників, публікуючи оголошення про вакансії», – ідеться в повідомленні НАЗК.

Російський підрозділ компанії «Бакарди Рус» імпортував товарів на $169 млн за рік війни в Україні. Згідно з даними на сайті Федеральної податкової служби РФ, виручка «Бакарди Рус» 2022 року зросла на 8,5% – до 32,6 млрд рублів, а чистий прибуток – до 4,7 млрд, що на 206,5% більше, ніж 2021 року (1,5 млрд рублів), податку на прибуток до бюджету агресора сплачено на суму понад 12 млн доларів США.