Національний банк України (НБУ) знову послабив валютні обмеження й дозволив банкам продавати населенню більше валюти. Зміни почнуть діяти з вівторка, 6 вересня, повідомила у понеділок прес-служба НБУ.

Згідно з повідомленням, з 6 вересня набудуть чинності зміни, які стосуються, зокрема, готівкового сегменту валютного ринку. Так, до обсягу готівкової валюти, який банк може запропонувати населенню, включатиметься весь обсяг придбаної ним із 13 квітня 2022 року в громадян безготівкової валюти, а не половина від нього.

«За оцінками Національного банку, розширення пропозиції готівкової валюти сприятиме стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку та не матиме суттєвого впливу на міжнародні резерви України», – йдеться в повідомленні.

Інші зміни, які почнуть діяти з 6 вересня, стосуються реструктуризації зовнішньої заборгованості клієнтів банків, а також купівлі валюти бізнесом для розрахунків у іноземній валюті. Більше про це можна прочитати на сайті НБУ.

Нагадаємо, 21 липня НБУ дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту за умови, що покупець розмістить її на депозит, мінімальний термін якого становить три місяці без права дострокового розірвання.