Пунктам обміну валют працювати стане складніше

Національний банк України (НБУ) заборонив валютним обмінникам показувати табло з курсом обміну валют для уникнення спекуляцій та ввів низку інших обмежень. Відповідну постанову НБУ ухвалив у п’ятницю, 29 липня, повідомила його прес-служба.

Згідно з новими правилами, тепер інформація про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют має надаватися лише в касах у вигляді копії наказу про встановлення курсу купівлі та продажу валют.

«Водночас небанківським фінансовим установам та операторам поштового зв'язку забороняється здійснювати інформування про встановлені курси купівлі та продажу іноземних валют поза межами кас установ та їх структурних підрозділів, привертаючи до них додаткову надмірну увагу будь-якими цифровими значеннями чи символами», – наголосили в Нацбанку.

Нові правила для пунктів обміну валют НБУ пояснив появою негативних тенденцій зі спекулятивними ознаками. Зокрема, НБУ констатував, що обмінники почали штучно підвищувати курс у готівковому сегменті валютного ринку, підтримуючи цим існування «банкоматного туризму», коли люди їдуть за кордон і знімають там готівку в доларах або євро за нижчим курсом, а потім продають їх за вищими цінами.

У НБУ наголосили, що підвищення курсу обмінниками виглядає безпідставним на тлі відносної стабілізації попиту й пропозиції у безготівковому сегменті валютного ринку і може свідчити про винятково спекулятивні підходи до курсоутворення.

Крім того, для контролю за дотриманням небанківськими фінансовими установами та операторами поштового зв'язку порядку здійснення валютних операцій та забезпечення безпеки в період дії воєнного стану процес купівлі-продажу валют повинен здійснюватися із обов'язковим веденням відеоспостереження.

Також НБУ зобов’язався переглянути технічні вимоги до приміщень і кас обмінників.