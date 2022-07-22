Національний банк ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати «Мегабанк», повідомила 22 липня його прес-служба. Рішення ліквідувати банк ухвалили 21 липня.

Нагадаємо, 2 червня НБУ відніс «Мегабанк» до категорії неплатоспроможних через суттєві порушення в оцінюванні кредитного ризику, інсайдерське кредитування та невиконання плану докапіталізації.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) 7 червня почав приймати заявки від потенційних інвесторів на участь у відкритому конкурсі з виведення «Мегабанку» з ринку, однак охочих не знайшлося. Конкурс було оголошено, щоб знайти найкращий для вкладників і кредиторів спосіб виведення банку з ринку, та інвестора, охочого і здатного цей спосіб реалізувати.

До слова, крім ліквідації банку, законодавство передбачає й інші способи виведення його з ринку, наприклад, повний продаж або передачу частини його активів та зобов’язань

«Мегабанк» – перший банк, на вкладників якого поширюється норма про повне відшкодування коштів на час дії воєнного стану.