Зростання цін на пальне суттєво сповільнювалося (до 66.2% р/р у вересні), хоча їх рівень стабілізувався на високому рівні. Це пояснюється зменшенням цін на нафту у світі та насиченням ринку завдяки налагодженню логістики й відновленню конкуренції між АЗС. Надалі пальне дорожчатиме повільніше (до 20% на рік). Про це йдеться в інфляційному звіті Нацбанку України, який проаналізувала «Економічна правда».

З одного боку, ціни стримуватиме поступове зниження світових цін на нафту, з іншого – очікуване повернення системи оподаткування пального на довоєнний рівень зберігатиме ціни високими.

«Проте ефекти перенесення високих цін на пальне триватимуть і надалі, зумовлюючи, зокрема, подорожчання транспортних послуг. Це підживлюватиме загальну інфляцію», – зазначають в НБУ.

У Нацбанку підкреслюють, що збільшення витрат, спричинене війною, та дорогі енергоносії залишатимуться вагомими чинниками прискорення інфляції, зокрема продовольчої. Подорожчання енергоносіїв залишається одним з ключових чинників зростання собівартості енергоємних товарів.

Нацбанк прогнозує, що у наступному році продовольча інфляція стрімко знижуватиметься завдяки відновленню оптимальних технологічних і логістичних зв’язків, надходженню на ринок нових вищих врожаїв, у тому числі з південних областей країни. Крім того, дезінфляційним чинником стане очікуване зниження світових цін на продовольство та енергоресурси.

Згідно з даними Minfin, середня ціна на бензин А-95 преміум становить 50,09 грн/л, А-95 – 49,42 грн/л, А-92 – 47,9 грн/л, дизпаливо – 53,8 грн/л, а на газ – 28,36 грн/л.