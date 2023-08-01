Правління Національного банку ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ «АКБ «Конкорд» та його ліквідацію від 1 серпня. Про це повідомила прес-служба НБУ.

Відповідне рішення № 256-рш Нацбанк ухвалив 1 серпня згідно зі ст. 77 закону «Про банки і банківську діяльність» у зв’язку із систематичним порушенням банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Крім того, НБУ оштрафував банк на 400 тис. грн за несупроводження переказу коштів необхідною інформацією про отримувача переказу коштів та інформацією про платника (ініціатора переказу).

Частка фінустанови становила 0,17% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України, запевняють в НБУ.

Банк «Конкорд» не забезпечив функціонування належної системи управління ризиками, не надав на запити інспекційної групи достовірної інформації, необхідної для здійснення нагляду, неналежно виконував обов’язок розробляти та впроваджувати внутрішні документи в сфері фінансового моніторингу.

До того ж упродовж останніх двох років Національний банк за результатами здійснення нагляду за вчинені банком порушення застосував до нього такі заходи впливу, як накладення штрафу в загальному розмірі 60,4 млн грн та письмове застереження. Можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 1 липня 2023 року становила 1 млрд 116,25 млн грн.