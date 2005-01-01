НБУ вивчає можливості запровадження е-гривні, а не власної криптовалюти

Будівля НБУ

Національний банк вивчає сучасні інноваційні технології та розглядає широкий спектр можливостей їх застосування у перспективі, зокрема для впровадження е-гривні - національної валюти на основі технології блокчейн. Про це йдеться у коментарі прес-служби Національного банку України щодо запровадження власної криптовалюти, пише «Інтерфакс-Україна».

«Національний банк уточнює, що мова йде про можливе введення електронної гривні, а не власної крипто валюти», – зазначили в НБУ.

На думку регулятора, е-гривня може дозволити мінімізувати транзакційні витрати на переказ грошей від одного учасника платіжного ринку України іншому і одночасно проводити їх з практично миттєвою швидкістю.

«Зараз вивчення цієї можливості (впровадження е-гривні – Ред.) в рамках цього проекту триває», – повідомили в НБУ.

Нагадаємо, Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді Нацональної Безпеки та Оборони України (РНБО) у четвер, 11 січня, провів засідання, присвячене ринку криптовалют. На ньому було прийнято рішення, що держава більше не може дозволяти неконтрольований обіг криптовалют на території України.