Національний банк України (НБУ) у середу, 11 серпня, відніс до категорії неплатоспроможних банк «Земельний капітал», головний офіс якого розташований у Дніпрі. Станом на 1 червня 2021 року за розміром загальних активів він посідав 63 місце серед 73 банків, що діяли в країні.

Таке рішення правління НБУ ухвалило у зв’язку з невиконанням у встановлений договором або визначений законодавством України термін своїх зобов'язань перед вкладниками та іншими кредиторами через недостатність коштів.

Частка цього банку становила 0,04% від чистих активів усіх платоспроможних банків. Таким чином, віднесення «Земельного капіталу» до категорії неплатоспроможних ніяк не впливає на стабільність банківського сектора України, наголосили у Нацбанку.

Вкладники, розмір вкладів яких не перевищує 200 тис. грн, отримають свої кошти в повному обсязі – це близько 70% вкладників банку. Клієнти з великими обсягами вкладів отримають відшкодування в межах суми, яку гарантує ФГВФО.

Основним власником банку «Земельний капітал» є екс-міністр вугільної промисловості Віктор Тополов (94,4% акцій). Він обіймав цю посаду в 2005-2006 роках в урядах Юлії Тимошенко та юрія Єханурова. Був народним депутатом четвертого, п’ятого та шостого скликань Верховної Ради (період від 2002 до 2012 років з невеликою перервою через складання депутатських повноважень).

Крім того, банк «Земельний капітал» був на другому місці серед 10 збиткових банків за підсумками першого півріччя 2021 року. Його збитки становили -53 млн грн.