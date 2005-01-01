НБУ запропонував розраховувати курси валют на базі інформаційних систем Bloomberg і Reuters

НБУ вважає за необхідне перейти до розрахунку курсів на основі ТІС Bloomberg і Reuters

Національний банк України (НБУ) розглянув можливість зміни підходів до розрахунку офіційного курсу гривні до долара США. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

У Нацбанку зазначили, що зараз офіційний курс гривні розраховується як середньозважене значення за всіма міжбанківськими операціями за день за даними власного програмного комплексу НБУ, який називається ВалКлі. Це програмний комплекс в якому банки на сьогодні здійснюють підтвердження усіх своїх угод щодо купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти на міжбанківському ринку.

В НБУ вважають за необхідне перейти до розрахунку офіційного курсу на основі інформації з торгово-інформаційних систем (ТІС) Bloomberg і Reuters щодо реальних ринкових угод та з відсіканням угод с екстремальними параметрами.

Також НБУ планує перейти до здійснення валютних інтервенцій з використанням Matching - нового функціоналу для укладення угод. «Цей функціонал, впровадження якого наразі обговорюється з учасниками ринку, надасть змогу забезпечити на міжбанківському валютному ринку постійну наявність твердих цін на купівлю-продаж іноземної валюти та швидке укладання угод за найкращими курсовими параметрами», – розповіли в НБУ.

Окрім того директор департаменту відкритих ринків НБУ Сергій Пономаренко окреслив подальші плани з лібералізації валютного ринку. «Найближчими пріоритетами в цьому напрямі є дозвіл на репатріацію дивідендів за 2017 рік, рішення про що буде ухвалено після аналізу прогнозної інформації від банків щодо планів їх клієнтів по виводу дивідендів. Також ми можемо розглянути можливість подальшого послаблення обмежень на дострокове погашення кредитів», - заявив він.

Нагадаємо, у січні Кабінет міністрів дозволив розміщувати тимчасово вільні бюджетні кошти єдиного казначейського рахунку на депозитних рахунках в іноземній валюті.