Однією з найпоширеніших причин є невідповідні погодні умови

Капуста вважається невибагливою культурою, однак іноді навіть добре розвинені рослини не формують качанів. Листя активно наростає, але головка так і не з’являється. Причин такої проблеми може бути кілька – від несприятливої погоди до помилок у догляді. Щоб не залишитися без врожаю, важливо вчасно з’ясувати, що саме заважає рослині нормально розвиватися. Про це пише Fermer.blog.

Чому капуста не формує качани

Однією з найпоширеніших причин є невідповідні погодні умови. Капуста найкраще росте за помірної температури та достатньої вологості. Тривала спека або різке похолодання можуть уповільнити розвиток культури.

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Ще однією проблемою стає нестача сонячного світла. Якщо рослини висаджені надто густо або перебувають у затінку, вони спрямовують сили на нарощування листя, а не на формування головок.

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Негативно впливають також важкі ґрунти, нестача вологи та дефіцит поживних речовин.

Помилки під час вирощування

Надто щільна посадка призводить до того, що рослини починають конкурувати між собою за світло та поживні речовини. У таких умовах великі качани утворюються значно гірше.

Важливу роль відіграє й кислотність ґрунту. Капуста віддає перевагу нейтральним або слабколужним ґрунтам. На кислих ділянках культура розвивається повільніше і частіше хворіє.

Також проблемою може стати неякісна розсада або неправильно підібраний сорт.

Чим підживити капусту

Для формування качанів капусті необхідні азот, калій і фосфор. Одним із доступних варіантів підживлення є настій кропиви.

Подрібнену зелену масу заливають водою та залишають бродити на сонці протягом кількох днів. Перед використанням настій розводять водою та поливають рослини під корінь.

Корисним може бути також настій коров’яку або пташиного посліду, але такі добрива потрібно використовувати обережно, щоб не перевищити концентрацію.

Борна кислота для зав’язування

Якщо рослини виглядають ослабленими, деякі городники застосовують позакореневе підживлення бором. Для цього невелику кількість борної кислоти розчиняють у теплій воді, після чого доводять об’єм до необхідного та обприскують листя.

Таке підживлення допомагає підтримати розвиток рослин і покращити формування качанів.

Як отримати великі та щільні головки

Капуста потребує регулярного поливу, особливо в період активного росту. Ґрунт повинен залишатися помірно вологим, але без застою води.

Також важливо своєчасно розпушувати землю, видаляти бур’яни та контролювати появу шкідників. Капустяна муха, гусінь та інші комахи можуть суттєво послаблювати рослини.