Правильне планування городніх культур на кілька сезонів уперед допомагає зберегти родючість ґрунту й отримувати щедрий урожай щороку. Важливу роль у цьому відіграє сівозміна – чергування овочів з урахуванням їхніх особливостей. UA.Press пише, які рослини не можна висаджувати після перцю, аби не наразити врожай на хвороби чи нестачу поживних речовин.

Які культури садити після перцю не можна

Головне правило – уникати повторного вирощування пасльонових на тому самому місці, адже вони мають спільні хвороби, які здатні зберігатися у ґрунті протягом кількох років. До пасльонових належать:

картопля;

баклажани;

томати;

перець (знову).

Ці культури легко можуть підхопити інфекції, що залишилися в ґрунті після попереднього сезону.

Ще одна категорія, яка погано ростиме після перцю – гарбузові та баштанні культури, зокрема:

огірки;

кабачки;

патисони;

гарбузи;

дині.

У них інші потреби, але після перцю ґрунт може не забезпечити їм належних умов для розвитку. Крім того, вони так само чутливі до залишкових інфекцій, які можуть бути у землі.

Хвороби, які «залишає» перець

Перець часто уражується хворобами, характерними для пасльонових, і ці збудники залишаються в ґрунті навіть після збирання врожаю. Найпоширеніші серед них:

фітофтороз;

гнилі різного походження (включаючи кореневу);

борошниста роса.

Ці захворювання можуть безперешкодно перейти до наступної культури, якщо вона вразлива до таких самих хвороб. Саме тому важливо чергувати овочі й давати землі перепочити від культур однієї родини.