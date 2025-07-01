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Розуміння ризиків від посадки таких ягідних кущів може зберегти вам час, нерви та значні витрати

Ожина може виглядати привабливо, але деякі інвазивні сорти здатні перетворити сад на справжній жах. Вони стрімко захоплюють територію, створюючи непрохідні хащі з колючками і пригнічуючи все живе довкола. Розуміння ризиків від посадки таких ягідних кущів може зберегти вам час, нерви та значні витрати на очищення ділянки. Сomplete gardening пише про шість головних причин, чому варто двічі подумати, перш ніж дозволити їм проникнути у ваш сад. Вісім причин, чому ожина небезпечна: Витісняє місцеві рослини. Створюючи густі зарості, ожина перекриває сонце іншим рослинам і здатна «душити» дикі квіти та чагарники, що критично для біорізноманіття. Формує непрохідні тернові бар’єри. Густі ожинові хащі із гострими шипами можуть порвати одяг, залишити болючі подряпини і зробити сад практично недоступним без спеціального захисту. Приваблює шкідливих тварин. Зарості слугують притулком для щурів, змій та інших непроханих мешканців, заважаючи контролювати їхню появу поблизу будинку. Швидко поширюється під землею. Коренева система здатна розростатися на кілька метрів за сезон і давати нові пагони навіть із дрібних фрагментів, що ускладнює повне видалення. Псує інженерні системи. Коріння може пошкоджувати підземні комунікації, а ожинові пагони обліплюють лінії електропостачання чи інтернет-кабелі, що призводить до перебоїв і додаткових витрат. Сприяє ризику пожежі. Суха, мертва маса ожини – ідеальне горюче середовище. У поєднанні з густими хащами це значно підвищує рівень загрози під час посухи.

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