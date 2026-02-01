Вірус здатен зберігатися у неактивному стані протягом тривалого часу

Новий вірус ToBRFV, який уражає томати та перці, становить серйозну загрозу для тепличного виробництва. Його особливість полягає в надзвичайно високій стійкості та здатності проникати у теплиці навіть за умов суворого дотримання санітарних норм і візуальної стерильності господарства. Детальніше про нього пише Agro times з посиланням на для журнал «Плантатор» .

Вірус здатен зберігатися у неактивному стані протягом тривалого часу. У захисній оболонці він може залишатися життєздатним до двох років, очікуючи контакту з клітиною рослини-господаря. Це значно ускладнює контроль і повну ліквідацію збудника.

Контактно-механічні шляхи зараження

Одним із найпоширеніших шляхів поширення вірусу є механічний контакт. Навіть короткочасний дотик до заражених плодів або рослин може призвести до перенесення вірусу на руки, одяг або інструменти. Подальший догляд за тепличними культурами стає пусковим механізмом для зараження здорових рослин.

Особливу небезпеку становлять інструменти, що використовуються у теплицях: секатори, кліпси, шпагат, ножі для пасинкування. За відсутності належної дезінфекції вірус легко передається від однієї рослини до іншої. Поширення інфекції зазвичай починається з однієї клітини або однієї рослини та швидко охоплює значну частину теплиці.

Біологічні та природні шляхи проникнення

ToBRFV здатен проникати у теплицю через комах. Переносниками можуть бути як шкідники, так і корисні комахи, що використовуються для біологічного захисту рослин. Крім того, джерелом інфекції може стати посадковий матеріал, заражений субстрат або вода, особливо в системах гідропоніки з рециркуляцією.

Окрему загрозу становлять бур’яни, які можуть бути безсимптомними носіями вірусу. На сьогодні відомо близько 50 видів рослин, здатних переносити ToBRFV і слугувати резервуаром інфекції.

Поширення вірусу за межами теплиць

Дослідження показують, що вірус може поширюватися не лише всередині теплиці. В окремих випадках його виявляли у повітрі в радіусі кількох кілометрів навколо заражених об’єктів. Це підтверджує високу здатність ToBRFV до поширення та складність повного біологічного контролю.

Вірус томату ToBRFV є одним із найнебезпечніших патогенів сучасного тепличного виробництва. Усвідомлення всіх можливих шляхів його проникнення є ключовим елементом у розробці ефективних заходів біобезпеки та мінімізації ризиків для врожаю.