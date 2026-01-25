За відгуками городників, такий тип обігрівача починає віддавати тепло практично одразу

Підтримка стабільного тепла в теплиці залишається актуальним завданням для садівників, особливо в періоди різких перепадів температури навесні та восени. У міжсезоння нічні похолодання можуть негативно впливати на ґрунт і майбутні посадки, а використання електричних або газових обігрівачів не завжди є економічно доцільним. Саме тому багато дачників звертають увагу на прості автономні способи обігріву. Детальніше про один з таких способів пише «Сільський господар».

Принцип роботи простого теплового джерела

Один із поширених методів ґрунтується на повільному та тривалому горінні свічки в поєднанні з олією, яка виступає додатковим паливом і стабілізує процес тепловіддачі. Металеві елементи конструкції накопичують тепло та поступово віддають його в навколишній простір, створюючи локальний теплий мікроклімат усередині теплиці.

Такий обігрівач не потребує підключення до електромережі й може працювати автономно протягом тривалого часу, що особливо зручно для невеликих теплиць або тимчасового обігріву.

Матеріали для виготовлення

Для створення простого обігрівача потрібні металева банка, парафінова свічка та рослинна олія. Додатково застосовується металеве відро або кожух, який виконує роль теплового екрану та забезпечує захист від прямого контакту з відкритим полум’ям.

Усі елементи конструкції мають бути металевими, оскільки пластик або інші легкозаймисті матеріали є небезпечними для використання в умовах нагріву.

Ефективність обігріву теплиці

За відгуками городників, такий тип обігрівача починає віддавати тепло практично одразу після запуску. Усередині замкнутого простору температура може суттєво підвищуватися та зберігатися протягом усього часу горіння свічки. Тривалість роботи залежить від об’єму олії та розміру свічки й може становити кілька діб без додаткового втручання.

Подібний спосіб підходить для підтримання тепла в невеликих теплицях, парниках або під час короткочасних похолодань.

Заходи безпеки під час використання

Оскільки йдеться про відкрите джерело вогню, дотримання правил безпеки є обов’язковим. Обігрівач встановлюють на рівну, негорючу поверхню, подалі від плівки, сухих рослин і легкозаймистих предметів. Конструкцію не залишають без нагляду в закритих приміщеннях і регулярно перевіряють її стан.

Саморобний обігрівач варто розглядати як тимчасове або допоміжне рішення, а не повноцінну систему опалення.