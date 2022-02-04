Аварія сталась у селі Лашківка неподалік Кіцмані

На трасі в селі Лашківка Чернівецької області зранку в п’ятницю, 4 лютого, 20-річний водій Hyundai на смерть збив 77-річного пішохода й втік. За півгодини зловмисника розшукали поліцейські. Про смертельну ДТП повідомила прес-служба Нацполіції Чернівецької області. Причини аварії наразі встановлюються.

«Сьогодні вранці, 4 лютого, до поліції звернувся житель Рівного та повідомив, що на проїжджій частині автодороги М-19 у селі Лашківка виявив тіло невідомого чоловіка без ознак життя. Медики, які приїхали на місце інциденту, констатували смерть пішохода. Потерпілим виявився 77-річний місцевий житель. Кермувальник після скоєння ДТП втік з місця пригоди, не надавши допомоги буковинцю, та намагався переховуватися від правоохоронців. На розшук водія було орієнтовано всі наряди поліції Чернівецької області», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції за 4 лютого.

За півгодини правоохоронці розшукали водія, ним виявився 20-річний мешканець Лашківки. Наразі обставини ДТП встановлюють. За фактом аварії поліція розпочала кримінальне провадження.