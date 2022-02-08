Невакцинований директор спортшколи на Хмельниччині отримає компенсацію понад 40 тис грн.
Суд скасував відсторонення директора дитячої юнацької спортивної школи у Городку, який не захотів вакцинуватися проти Covid-19
Городоцький районний суд скасував відсторонення від роботи директора Городоцької дитячої юнацької спортивної школи Михайла Гука через його відмову від щеплення проти Covid-19. Суддя Інна Федорук звернула увагу, що відсторонення директора спортивної школи відбулося з порушенням закону, оскільки його рішення було прийняте за кілька днів до того, як набув чинності відповідний наказ МОЗ.
Про поновлення на роботі відстороненого керівника спортивної школи першим повідомило інформагентство «ХМ-Інсайд». Суддя прийняла рішення на користь директора Городоцької дитячої юнацької спортивної школи та зобов`язала відділ освіти Городоцької міської ради сплатити позивачеві середній заробіток за час вимушеного прогулу – 40,6 тис. грн.
Це не єдине рішення судді Інни Федорук, в якому вона зайняла сторону відсторонених працівників, які відмовилися від щеплення проти Covid-19. Зокрема, 24 січня суддя Городоцького районного суду визнала протиправним та скасувала наказ завідувачки Сатанівського дошкільного навчального закладу «Веселка» про відсторонення від роботи музичної керівниці через відмову від щеплення проти Covid-19. В цілому ж в різних містах України суди по-різному вирішують подібні справи. Так от Івано-Франківський суд не дозволив невакцинованій виховательці дитсадка «Колобок» Олександрі Ткачук повернутися на роботу, а Жовківський районний суд скасував відсторонення з роботи невакцинованої вчительки з села Сопошин Львівського району.