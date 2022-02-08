Директор дитячої юнацької спортивної школи поновився на роботі через суд

Городоцький районний суд скасував відсторонення від роботи директора Городоцької дитячої юнацької спортивної школи Михайла Гука через його відмову від щеплення проти Covid-19. Суддя Інна Федорук звернула увагу, що відсторонення директора спортивної школи відбулося з порушенням закону, оскільки його рішення було прийняте за кілька днів до того, як набув чинності відповідний наказ МОЗ.

Про поновлення на роботі відстороненого керівника спортивної школи першим повідомило інформагентство «ХМ-Інсайд». Суддя прийняла рішення на користь директора Городоцької дитячої юнацької спортивної школи та зобов`язала відділ освіти Городоцької міської ради сплатити позивачеві середній заробіток за час вимушеного прогулу – 40,6 тис. грн.

Це не єдине рішення судді Інни Федорук, в якому вона зайняла сторону відсторонених працівників, які відмовилися від щеплення проти Covid-19. Зокрема, 24 січня суддя Городоцького районного суду визнала протиправним та скасувала наказ завідувачки Сатанівського дошкільного навчального закладу «Веселка» про відсторонення від роботи музичної керівниці через відмову від щеплення проти Covid-19. В цілому ж в різних містах України суди по-різному вирішують подібні справи. Так от Івано-Франківський суд не дозволив невакцинованій виховательці дитсадка «Колобок» Олександрі Ткачук повернутися на роботу, а Жовківський районний суд скасував відсторонення з роботи невакцинованої вчительки з села Сопошин Львівського району.