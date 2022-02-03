Сихівський районний суд Львова визнав винним у порушенні карантину Романа Астахова, у магазині якого працювали невакциновані працівники. Тепер йому доведеться сплатити 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, Роман Астахов є фізичною особою підприємцем, у листопаді 2021 року він допустив до роботи у магазині на вул. Віденській, що у мікрорайоні Новий Львів, працівників без вакцинації чи негативного ПЛР-тесту.

Йдеться про працівників продуктового магазину, оскільки, згідно з даними бізнес-пошукової системи YouControl, Роман Астахов займається роздрібною торгівлею продуктами, напоями та тютюновими виробами.

На засідання суду Роман Астахов не прийшов, однак під час складення протоколу про адмінправопорушення він визнав свою провину.

Дослідивши матеріали справи, суддя Олена Тімченко визнала підприємця винним у порушенні карантину та оштрафувала на 17 тис. грн. На постанову ще може бути подана апеляція.