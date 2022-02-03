Сихівський районний суд Львова визнав винним у порушенні карантину та оштрафував на 17 тис. грн мешканця Пустомитіського району Назара Барабаня, який перебував на вулиці без документів.

Як вказано у постанові суду, 21 листопада 2021 року поліцейські склали протокол про порушення карантину на Назара Барабаня за те, що чоловік перебував на вулиці без документів. Інцидент трапився на вул. Сихівській біля будинку №7, що неподалік ТЦ «Іскра».

У постанові суду не вказано, чому поліцейські вирішили перевірити документи чоловіка. У прес-службі патрульної поліції Львівщини ZAXID.NET також не розповіли деталей цієї справи, уточнивши лише, що чоловік є мешканцем Пустомитівського району і йому 35 років.

21 листопада Львівщина перебувала у червоній карантинній зоні. Згідно з постановою уряду, людям у жовтій чи червоній карантинній зоні заборонено перебувати на вулиці без документів.

Дослідивши матеріали справи, суддя Олена Тімченко визнала Назара Барабаня винним у порушенні карантину та оштрафувала на 17 тис. грн.

Нагадаємо, що це не вперше суди штрафують людей через відмову показати документи. Торік львівського студента оштрафували на 17 тис. грн за відмову показати паспорт, щоправда окрім цього, він також хуліганив. Також у листопаді 2021 року іншого львів’янина оштрафували на 17 тис. грн, бо він зайшов у магазин без маски та не показав поліцейським своїх документів.