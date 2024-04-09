Зараз за пацієнтом спостерігають, нападів після операції не булої

Нейрохірурги Івано-Франківської обласної клінічної лікарні вперше провели унікальну двоетапну операцію на головному мозку 21-річному хлопцеві, який з дитинства хворів на важку фармакорезистентну епілепсію. Донедавна операції такого рівня в Україні не проводили.

21-річний хлопець хворіє з трьох років. Щодня йому дошкуляли епілептичні напади. Рідні роками шукали ефективне лікування, син приймав чимало протиепілептичних препаратів, та ефект був або короткочасний, або його зовсім не було. У хворого була рідкісна вроджена патологія кори головного мозку – пахігірія. На операцію довго не могли наважитися, та й операції такого рівня донедавна в Україні не робили, повідомили у лікарні.

Утім, рідні не опустили руки. З надією на ще один шанс мати пацієнта звернулася до нейрохірургів обласної лікарні. І вони наважилися на оперцію. Аби зупинити епілептичні напади, лікарі запропонували провести резекцію ураженої частини мозку.

Оперував хлопця завідувач відділення нейрохірургії Андрій Мартин разом з американським нейрохірургами Люк Томіч [Luke Tomicz] та Керрі Ма [Carrie Muh]. Операція була двоетапною.

«На першому етапі встановили електроди на поверхню головного мозку, після чого упродовж трьох днів проводився запис епіактивності для планування обʼєму резекції. Другим етапом була резекція ураженої частини мозку з використанням інтраопераційного нейромоніторингу», – сказано у повідомленні.

Дві операції провели минулого тижня і напади припинилися. «Зараз ми спостерігаємо, але стан пацієнта задовільний, нападів на цей момент немає», – каже Андрій Мартин.

Хірург вдячний американським колегам за те, що приїхали в Україну в такий нелегкий час й готові надалі допомагати українським пацієнтам долати важкі виклики, ділитися досвідом.