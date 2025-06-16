У деяких країнах черепахові коти вважаються символом удачі

Черепахові коти отримали свою назву завдяки двоколірній шерсті, що нагадує панцир черепахи. «Черепаховий панцир» описує особливий візерунок шерсті, а не конкретну породу. Ці різноколірні коти, яких часто називають «черепашки», переважно жіночої статі, є домашніми улюбленцями в багатьох сім'ях. The Spruce Pets.

Якщо ви плануєте завести «черепашку» або просто хочете дізнатись більше, ось 6 цікавих фактів про котів з таким незвичним візерунком.

Що варто знати про черепахових котів?