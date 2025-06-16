Незвичайні кішки-черепашки: чому їх так називають і чим вони особливі
У деяких країнах черепахові коти вважаються символом удачі
Черепахові коти отримали свою назву завдяки двоколірній шерсті, що нагадує панцир черепахи. «Черепаховий панцир» описує особливий візерунок шерсті, а не конкретну породу. Ці різноколірні коти, яких часто називають «черепашки», переважно жіночої статі, є домашніми улюбленцями в багатьох сім'ях. The Spruce Pets.
Якщо ви плануєте завести «черепашку» або просто хочете дізнатись більше, ось 6 цікавих фактів про котів з таким незвичним візерунком.
Що варто знати про черепахових котів?
- Майже всі – кішки. Як і у випадку з котами каліко, більшість черепахових котів – самки. Це тому, що ті самі хромосоми, які визначають їхню стать, також визначають забарвлення їхньої шерсті. У дуже рідкісних випадках самець може народитись з таким забарвленням, проте зазвичай він матиме серйозні проблеми зі здоров’ям.
- Мають яскравий характер. Хоча черепахові коти не є породою, дехто вважає, що вони мають специфічний темперамент. У дослідженні, проведеному Ветеринарною медичною навчальною лікарнею Каліфорнійського університету в Девісі, вчені досліджували зв'язок між кольором шерсті домашніх котів та їхньою поведінкою. Коти з черепаховим забарвленням, а також каліко були основним об'єктом дослідження. Після публікації дослідження поширилися припущення, що черепахові коти мають особливий, дещо зухвалий темперамент, який швидко отримав назву «tortitude». За чутками, багато власників черепахових котів погоджувалися з тим, що їхні коти були енергійними, зухвалими та навіть дещо агресивними. Але дослідники, які проводили дослідження, насправді не виявили чіткого зв'язку між кольором шерсті та поведінкою, темпераментом чи особистісними якостями.
- Черепахові коти існують у багатьох породах. Деякі породи котів можуть мати черепаховий малюнок шерсті, наприклад, корніш-рекс, мейн-кун, американська та британська короткошерста.
- Вважається, що вони приносять удачу. У деяких країнах черепахові коти вважаються символом удачі. Наприклад, в Японії люди вірять, що такі коти можуть захищати кораблі від привидів та аварій. А у Сполучених Штатах вважають, що черепахи – це «грошові коти», які приносять удачу в дім.
- Черепахові коти також можуть бути торбі. Якщо схрестити забарвлення черепахового кота зі смугастими кішками таббі, вийде торбі. Ви також можете почути, як їх називають «черепахові таббі» або «смугасті торбі». Вони мають розкішну, барвисту шерсть з характерними смужками з великою кількістю варіацій.
- Черепахові коти мають два типи хутра. Хоча найчастіше черепахове забарвлення – це поєднання рудого і чорного, він також може мати відтінки кремового, помаранчевого або золотистого. Кольори бувають або «переплетеними» (виглядають так, ніби вони сплетені разом), або «плямистими» (утворюють великі плями по всьому тілу). Крім того, їхнє забарвлення може бути химерним або мозаїчним, причому мозаїка зустрічається набагато частіше, оскільки химера виникає, коли два ембріони зливаються в утробі матері. Химерний візерунок має різний колір на кожній стороні мордочки, причому ці два кольори чітко розділені лінією. Кольори мозаїчного візерунка змішуються або закручуються разом по всьому обличчю і тілу.
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