Іноді, коли залишаєш морозильну камеру працювати без нагляду (наприклад, під час поїздки), стається так, що через збій чи відключення електроенергії продукти можуть розморозитись, а потім знову заморозитися – і це небезпечно. Sante розповідає, як дізнатися, чи щось відбулося з морозилкою під час вашої поїздки, за допомогою простої монетки.

Навіщо класти монету в морозилку?

Щоб уникнути стресу та повною мірою насолодитися відпочинком, вам потрібно подбати про декілька речей вдома. Одна з них – це морозильна камера. Якщо вона повна, і ви не хочете її очищати, важливо вжити певних запобіжних заходів, щоб уникнути найгіршого. Адже можливе навіть відключення електроенергії. І в такому випадку заморожені продукти будуть під серйозною загрозою.

Тож перш ніж ви вирушите у відпустку, варто скористатися одним лайфхаком, для якого вам знадобиться будь-яка звичайна монета. Але щоб цей трюк справді спрацював, ви повинні застосувати його за день або два до від’їзду. Вам знадобиться монета, невелика миска або склянка. Налийте воду в місткість та поставте її в морозильну камеру. Зачекайте, поки вода перетвориться на лід, а в день від’їзду покладіть зверху монету.

Як це працює?

Коли ви повернетеся – відчиніть дверцята морозильної камери та перевірте стан монети. Якщо ви помітили, що вона все ще міцно лежить на замерзлому склі, отже, все гаразд і ваша їжа нормально збереглася.

Але якщо монета прослизнула всередину склянки, це ознака того, що, ймовірно, за час вашої відсутності сталося відключення електроенергії. Тому ваші заморожені продукти могли постраждати. Навіть якщо ви не знаєте, як довго тривало відключення електроенергії, краще перестрахуватися, адже ваша їжа потенційно може бути вже непридатною.