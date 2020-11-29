У закладі перебували близько 100 відвідувачів, які не дотримували дистанції та не одягали маски

У ніч з суботи на неділю, 28-29 листопада, попри запроваджений карантин вихідного дня у нічному клубі HiresH Night Club на площі Петрушевича проводили вечірку. У закладі перебували близько 100 відвідувачів, які не дотримувались необхідної дистанції та не одягали маски. Поліцейські закрили клуб за порушення карантину.

Як повідомляє Нацполіція Львівщини, нічний клуб працював за зачиненими дверима – у нього пускали лише за попереднім записом або за дзвінком. Правоохоронці не повідомляють назву нічного клубу, у якому відбувалась вечірка, однак за даними ZAXID.NET йдеться про HiresH Night Club, що розташований на площі Петрушевича, 2.

На місці події працювали слідчі, а також бійці батальйону особливого призначення поліції Львівщини. Як встановили правоохоронці, о 01:00 у закладі перебували близько 100 осіб – відвідувачів та працівників, усі вони були без масок.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження ч.1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) ККУ.

Нагадаємо, що 13 листопада поліцейські також припинили концерт гурту «Бумбокс», який відбувався у нічному клубі Malevich. На концерті одночасно перебували кілька сотень відвідувачів.