Федеральне морське та гідрографічне агентство Німеччини продовжило дозвіл на будівництво газопроводу «Північний потік-2» у водах країни. Про це у п’ятницю повідомила «Європейська правда» із посиланням на відповідну заяву німецького регулятора.

Термін дії попереднього дозволу на будівництво газопроводу «Північний потік-2» продовжили до кінця травня 2021 року. Йдеться про прокладання близько 30 км. труб в німецькій виключній економічній зоні.

Deutsche Welle уточнює, що у прокладанні труб бере участь судно «Академік Черський» і трубоукладач «Фортуна». Останній оснащений системою якірного позиціонування і в грудні вже побудував 2,6 кілометра магістралі «Північний потік-2» у виключній економічній зоні Німеччини.

Таке схвалення стало необхідним після того, як в грудні 2019 року швейцарська компанія Allseas відмовилася від укладання труб через можливі санкції з боку США.

Що таке «Північний потік-2»

Проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море в обхід України довжиною понад 1200 км. Потужність нового трубопроводу складе 55 млрд м3 газу на рік. Вартість проекту – 9,5 млрд євро. Газопровід будує російський «Газпром» спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall. Спершу планувалося завершити його до кінця 2019 року, але через спротив частини європейських країн, будівництво загальмувалося.

Противниками проекту є, зокрема, Україна, Польща, Угорщина, Молдова, Румунія, Чехія, Словаччина, Латвія, Литва, Естонія та США. Серед аргументів наводиться, зокрема, посилення енергетичної залежності Європи від постачання російського газу, а також шкода екосистемі Балтійського моря. Росія, Німеччина, Австрія та інші країни, компанії яких беруть участь у будівництві, наполягають, що йдеться виключно про бізнес-проект.