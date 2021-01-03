Залишилося укласти трохи більш як 100 кілометрів труб газогону «Північний потік-2»

Компанія DNV GL з Норвегії, яка мала сертифікувати російський газопровід «Північний потік-2» після завершення будівництва, відмовилася надавати свої послуги через набуття чинності нових санкцій США. Про це повідомляє російське агентство «РБК» з посиланням на заяву норвезької компанії.

Згідно з повідомленням, причиною такого кроку є загроза запровадження до норвезької компанії нових санкцій США, яка виникла після ухвалення Конгресом напередодні відповідного закону.

«DNV GL припинить всі заходи з перевірки трубопровідної системи Nord Stream 2 у зв’язку з санкціями та допоки ці санкції залишаються чинними. Ми реалізуємо план зі згортання нашої підтримки з перевірки проекту. У зв’язку з поточною ситуацією DNV GL не може видати сертифікат після закінчення будівництва трубопроводу», – цитує видання заяву.

Зазначимо, наразі підтверджень цієї інформації з інших джерел немає, заяву DNV GL поки що не коментує ані російська, ані норвезька влада.

Зауважимо, що 1 січня Сенат США схвалив законопроект про оборонний бюджет, який ветував президент країни Дональд Трамп. Його обсяг становить понад 740 млрд доларів.

Документ, зокрема, передбачає виділення 250 млн доларів на військову допомогу Україні та посилення санкцій проти компаній, що беруть участь у будівництві та функціонуванні газопроводів «Північний потік-2» і «Турецький потік». З 1 січня іноземні компанії, які проводять тестування, інспектування та сертифікацію трубопроводу, мають 30 днів, щоби вийти з проєкту, інакше вони потраплять під жорсткі обмеження США.

Що таке «Північний потік-2»

Проект «Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. Попередні плани Москви та її німецьких партнерів передбачали, що будівництво завершиться вже в 2019 році. Але роботи були припинені після того, як Конгрес США ухвалив пакет санкцій проти учасників робіт.

США виступають проти проекту, стверджуючи, що він робить Європу надмірно залежною від російського газу і дозволить посилити політичний тиск на Україну, через територію якої газ транспортується до Європи зараз. Таку ж позицію мають Київ і кілька країн ЄС.

Росія, Німеччина, Австрія і кілька інших країн, компанії яких беруть участь у будівництві, наполягають, що йдеться виключно про бізнес-проект.

Російський морський трубопровід «Північний потік — 2» готовий майже на 93%. У грудні 2020 року завершили будівництво у німецькій виключній економічній зоні, тепер залишилась лише ділянка в Данії. За оцінкою Bloomberg, учасникам проекту залишилося укласти трохи більш як 100 кілометрів труб.