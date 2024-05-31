Німеччина визнає право України на самозахист

Уряд Німеччини дав дозвіл Україні використовувати німецьку зброю проти військових об'єктів на території Росії. Про це у п'ятницю, 31 травня, повідомив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт [Steffen Hebestreit], пише Deutsche Welle.

За словами Гебештрайта, причиною такого рішення став той факт, що останніми тижнями російська армія особливо активізувалась на Харківському напрямку. Саме з прикордоння Харківщини окупанти готували, координували та здійснювали атаки проти України.

Речник зауважив, що міжнародні партнери дійшли згоди щодо того, що Україна згідно з міжнародним законодавством має право дати відсіч цим атакам, в тому числі й наданою Німеччиною зброєю.

«Разом (з міжнародними партнерами – ред.) ми переконані, що згідно з міжнародним правом Україна має право захищатися від цих нападів. З цією метою вона також може використовувати зброю, надану задля таких цілей, відповідно до своїх міжнародно-правових зобов’язань, зокрема й надану нами», – сказав Гебештрайт.

Deutsche Welle зазначає, що йдеться передусім про використання самохідних гаубиць PzH2000 та РСЗВ Mars II. Раніше ЗМІ писали, що канцлер Олаф Шольц побоюється можливого завдання ударів ракетами Taurus, радіус дії яких досягає 500 км, по об'єктах у глибині території Росії. На думку канцлера, це може призвести до подальшої ескалації конфлікту, зокрема до прямої конфронтації РФ і НАТО. Як відомо, Німеччина досі не санкціонувала передачу Україні цих далекобійних ракет.

До слова, ZAXID.NET повідомив, що адміністрація американського президента Джо Байдена таємно дозволила Україні завдати удару по території Росії — виключно в районі Харкова — використовуючи надану США зброю. У ніч на п’ятницю, 31 травня, російські окупанти завдали чергового удару по житловій забудові Харкова. Окупанти влучили у п’ятиповерховий житловий будинок.