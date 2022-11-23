До програми підготовки українських військових, окрім Німеччини, залучені ще 9 країн

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що ФРН підтримує Україну в боротьбі з російським терором, передаючи системи ППО, і обіцяла підготовку українських військових. Про це вона заявила на слуханнях у Бундестазі 23 листопада, пише «Укрінформ».

«Для нас було важливо дуже швидко підтримати Україну в ці дні на тлі терору з повітря за допомогою ракет і дронів, який здійснює Росія. Система ППО Iris-T є більш ніж ефективною і рятує багато життів», – сказала вона.

Ламбрехт відкинула таким чином критику на свою адресу через повільне ухвалення рішень, недостатнє озброєння Бундесверу, а також недостатню допомогу Україні. Натомість вона переклала відповідальність за проблеми Бундесверу на «попередників і попередниць».

«Саме цей уряд, на відміну від багатьох інших, вирішив постачати зброю в такі держави, як Україна. Це було нелегке рішення, але ми його не лише ухвалили, але й постачаємо - від РСЗВ, САУ та особливо систем ППО2», – зауважила Ламбрехт.

За її словами, центр з ремонту військової техніки, яка зазнає пошкоджень на фронті в Україні, буде в Словаччині, неподалік від кордону, і почне працювати в грудні. Нині стоїть завдання забезпечити його запасними частинами.

Глава Міноборони ФРН поінформувала, що до програми підготовки українських військових, окрім Німеччини, залучені ще 9 країн.

«До літа 2023 ми підготуємо в Німеччині 5 тис. українських солдатів… Це конкретна політика», – наголосила вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Уряд Німеччини додатково виділив Україні 1 млрд євро на кіберзахист та збір воєнних злочинів Росії. Ці кошти Німеччина виділить із бюджету на 2023 рік.