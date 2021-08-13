Новим власником Reebok стала американська компанія ABG

Німецький виробник спортивних товарів Adidas продав американській компанії Authentic Brands Group (ABG) бренд Reebok за 2,5 млрд доларів США. Про це повідомив Reuters.

Німецька компанія придбала Reebok ще у 2008 році за 3,8 млрд доларів, щоб конкурувати на ринку із Nike. Однак через слабкі фінансові результати бренду інвестори неодноразово закликали його продати.

Adidas запустив план відновлення, який допоміг Reebok повернутися до рентабельності, ще у 2016 році. Бренд зокрема підписав контракти із знаменитостями, а також зосередився на жіночому одязі. Проте продуктивність Reebook продовжувала відставати від показників основного бренду Adidas.

Відомо, що Reebok збереже свою штаб-квартиру в Бостоні після продажу і продовжить вести діяльність на ринках Північної і Латинської Америки, а також Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та Європі.

Authentic Brands Group LLC – американська компанія з управління брендами, штаб-квартира якої знаходиться в Нью-Йорку. Компанія володіє близько 30 брендами, представлені в 6000 магазинів.