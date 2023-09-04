Bayer володіє на Житомирщині заводом, який виготовляє насіння кукурудзи

Німецька компанія Bayer інвестує понад 60 млн євро в розширення своїх потужностей на Житомирщині, повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

«Разом із директором ТОВ "Монсанто-насіння" Володимиром Оніщенком заклали символічну капсулу часу на місці будівництва нових потужностей цього підприємства. Понад 60 млн євро додаткових інвестицій під час війни – це найкраще свідчення не лише міжнародної підтримки України, але й того, що великі інвестори вірять в нашу перемогу», – написав Бунечко в понеділок, 4 вересня, у своєму Telegram-каналі.

За його словами, розширення виробництва сприятиме створенню нових робочих місць, збільшенню податкових надходжень до бюджету, а також валютної виручки, що важливо для української економіки в умовах війни.

Як наголосив голова Житомирської ОВА, «Монсанто-насіння» вже зараз є одним з найбільших насіннєвих заводів у Східній Європі, який забезпечує високопродуктивними гібридами кукурудзи не лише українських фермерів, а й аграріїв Румунії, Угорщини та Франції, а після будівництва додаткових потужностей завод зможе ще більше розвинути свій потенціал.

Раніше стало відомо, що компанія отримає інвестиційні гарантії від уряду Німеччини, які будуть застосовуватися, до прикладу, в разі руйнувань внаслідок російських обстрілів. Компанія збільшує інвестиції в Україну після втрати російського ринку.

Сучасний насіннєвий завод «Монсанто», який належить німецькому концерну Bayer, запустили в селі Почуйки на Житомирщині у 2018 році. Тоді обсяг інвестицій компанії Bayer сягнув 200 млн доларів.