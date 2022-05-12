Німецький концерн Siemens оголосив, що вийде з російського ринку через війну в Україні. Компанія вже почала процедуру згортання всієї промислової діяльності і промислових бізнес-операцій в цій країні.

У заяві Siemens від 12 травня зазначається, що після початку війни компанія призупинила весь новий бізнес та міжнародні поставки до Росії й Білорусі.

«Комплексні міжнародні санкції, а також поточні та потенційні контрзаходи впливають на бізнес-діяльність компанії в Росії, зокрема на залізничне обслуговування та технічне обслуговування», – додали в концерні, який має у Росії 3000 співробітників.

«Ми засуджуємо війну в Україні і вирішили провести впорядкований процес, щоб згорнути нашу промислову діяльність у Росії. Це було нелегке рішення, враховуючи наш обов’язок піклуватися про наших співробітників і давні стосунки з клієнтами на ринку, де ми працюємо вже майже 170 років. Ми оцінюємо вплив на наших співробітників і будемо продовжувати підтримувати їх у міру своїх можливостей. У той же час ми надаємо гуманітарну допомогу нашим колегам і народу України та підтримуємо міжнародне співтовариство у закликах до миру», – заявив президент і генеральний директор Siemens AG Роланд Буш.

Компанія додала, що припинить свою діяльність у Росії відповідно до нормативних вимог та міжнародних санкцій.

Як зазначає «Економічна правда», перед цим німецький концерн Siemens повідомив «Російську залізницю» (РЖД) про призупинення контракту на покупку високошвидкісних електропоїздів «Сапсан».

Нагадаємо, влітку 2017 року компанія Siemens потрапила у скандал після того, як з'ясувалось, що Siemens поставила в Росію газові турбіни, які пізніше були встановлені в окупованому Криму, який є суб’єктом санкцій з боку ЄС.

Siemens спершу заперечував нелегальну поставку. Однак згодом заявив, що має усі докази того, що газові турбіни були незаконно транспортовані на півострів.